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07.10.2026 06:37:00
Village Super Market A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Village Super Market A hat am 06.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.92 USD, nach 1.05 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 609.6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 599.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurden 2.56 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Village Super Market A 3.81 USD je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 2.41 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Village Super Market A 2.32 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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