Village Farms: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Village Farms äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Mit einem EPS von 0.08 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Village Farms mit 0.080 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz wurde auf 66.9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 66.7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch