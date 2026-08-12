Village Farms legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Village Farms hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Village Farms hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.240 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 64.0 Millionen USD – ein Plus von 6.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Village Farms 59.9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch