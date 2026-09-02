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02.09.2026 06:37:00
Vilkyskiu pienine AB informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Vilkyskiu pienine AB hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.400 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37.29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 98.6 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 71.8 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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