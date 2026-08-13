Viksit Engineering präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Viksit Engineering veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.61 INR. Im Vorjahresquartal hatten -108.200 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch