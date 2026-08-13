Vikran Engineering: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Vikran Engineering hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.15 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.310 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11.04 Prozent auf 1.42 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.59 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.ch