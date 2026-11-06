Vikram Thermo (India) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vikram Thermo (India) hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4.33 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3.53 INR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 443.7 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28.10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vikram Thermo (India) einen Umsatz von 346.4 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch