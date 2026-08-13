Vikram Thermo (India): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Vikram Thermo (India) hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4.24 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.53 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Vikram Thermo (India) 378.7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32.40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 286.1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch