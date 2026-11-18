Viking gab am 17.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.11 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.16 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Viking im vergangenen Quartal 2.18 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Viking 2.00 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1.26 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 2.20 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.ch