Viking präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Viking hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1.32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Viking 2.19 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1.25 USD sowie einem Umsatz von 2.14 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.ch