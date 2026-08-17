Viking Line Ab stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Viking Line Ab stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.280 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 128.4 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 129.3 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch