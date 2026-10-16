Viji Finance: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Viji Finance hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.07 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Viji Finance ein EPS von -0.010 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 334.76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28.5 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 6.6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch