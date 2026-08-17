Vijay Solvex verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vijay Solvex hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17.44 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3.30 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 6.23 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.60 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch