Vijay Solvex präsentierte am 14.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 48.65 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 19.02 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16.48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.17 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.15 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch