VIGO System: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

VIGO System hat am 25.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.45 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VIGO System ein EPS von 0.590 PLN je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.7 Millionen PLN – ein Plus von 70.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VIGO System 20.3 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch