Vifor und FMC erreichen zusammen mit ChemoCentryx Studien-Ziele nicht - Vifor-Aktie wegen Dividendenabschlag optisch leichter

Das Gemeinschaftsunternehmen zwischen Vifor Pharma und Fresenius Medical Care, VFMCRP, hat zusammen mit seinem Partner ChemoCentryx eine Forschungs-Schlappe erlitten.

So seien in der Phase-II-Studie LUMINA-1 die gesteckten Ziele nicht erreicht worden, teilten die beiden Gesellschaften Vifor Pharma und FMC in einer gemeinsamen Medienmitteilung am Montag mit.

In der Studie wurden Patienten mit der seltenen Nierenerkrankung primäre fokale segmentale Glomerulosklerose (FSGS) behandelt. Sie erhielten den oral verabreichten selektiven Inhibitor CCX140. Die Daten zeigten, dass die Behandlung nicht zu einer signifikanten Verringerung der Proteinurie führte.

Vifor-Aktien wegen Dividendenabschlag optisch leichter

Beim Pharmaunternehmen Vifor kommen zum Wochenstart zwei Faktoren zusammen: So werden die Papiere einerseits mit einem Dividenden-Abschlag von 2,00 Franken gehandelt. Hinzu kommen Nachrichten über einen Misserfolg in der Forschung.

Gegen 10.04 Uhr stehen die Papiere an der SIX 1,12 Prozent oder 1,75 Franken tiefer bei 145,35 Franken.

Analysten werten die Pipeline-Nachrichten in ihren Kommentaren zwar als leicht negativ, die meisten schränken allerdings ein, den Kandidaten in der besagten Indikation nur geringfügig oder sogar gar nicht in ihren Modellen berücksichtigt zu haben.

So schreibt etwa Stefan Schneider von Vontobel, die Studienergebnisse seien vor allem für die betroffenen Patienten enttäuschend. Bei der ZKB ergänzt Sibylle Bischofberger, Rückschläge in der klinischen Pipeline seien immer möglich und gehörten dazu.

