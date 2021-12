Vifor Pharma ernennt Hervé Gisserot zum "Chief Commercial Officer"

St. Gallen (awp) - Das Pharmaunternehmen Vifor bekommt mit Hervé Gisserot per 17. Januar 2022 einen neuen "Chief Commercial Officer". Gleichzeitig werde der Franzose Gisserot Mitglied der Geschäftsleitung, teilte Vifor am Freitag mit.

Gisserot sei eine erfahrene Führungskraft in der Branche und verfüge über eine Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Führung von Organisationen in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum sowie über umfangreiche Erfahrungen bei der Markteinführung und beim Marktzugang. Er kommt demnach von GlaxoSmithKline, wo er in den letzten 13 Jahren mehrere "Senior Vice President"-Positionen innehatte.

An ihn werden künftig der "President US", die regionalen kaufmännischen Leiter, die Geschäftseinheit Seltene Krankheiten sowie die zentralen kaufmännischen, Marketing- und Preisgestaltungsteams berichten. Damit soll die Organisation im Vorfeld der erwarteten Zulassungen und anschliessenden Markteinführungen von vier Pipeline-Produkten in den nächsten 18 Monaten geleitet und die Chancen des Eisenportfolios maximiert werden.

