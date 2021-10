Vifor-Aktie verliert kräftig: Vifor und Partner verfehlen Ziele mit Transplantations-Kandidat

So habe man in der Phase-III-Studie mit dem Kandidaten ANG-3777 von Partner Angion die Ziele nicht erreicht, teilte Vifor am Mittwoch mit.

Eine Behandlung mit dem Kandidaten bei der sogenannten "geschätzten glomerulären Filtrationsrate" (eGFR) habe nach 12 Monaten keinen statistisch signifikanten Unterschied zur Behandlung mit einem Placebo gezeigt, so die Mitteilung.

Darüber hinaus zeigte ANG-3777 laut den Angaben auch bei weiteren nachrangigen Zielen einen "inkonsistenten Nutzen".

Vifor-Aktien nach verfehlten Studien-Zielen unter Druck

Vifor-Aktien werden am Mittwoch im grösseren Stil abgegeben. Sie zeigen sich im Schweizer Handel zeitweise 4,89 Prozent niedriger bei 117,75 Franken. Der Vifor-Kurs bewegt sich damit nicht weit weg vom bisherigen Jahrestief bei 111,20 Franken. Das Jahresminus liegt mittlerweile bei etwa 15 Prozent.

Für den Vontobel-Analysten Stefan Schneider ist dies ein weiterer Baustein in der Reihe eher misslungener Deals und Transaktionen, mit denen Vifor in der letzten Zeit aufgefallen sei, so der Experte in einem ersten Kommentar. Auch die Vereinbarung mit Angion sehe zunehmend schwieriger aus.

Rosie Turner von Barclays wiederum sieht in der Nachricht vor allem eine Belastung für die Stimmung, da es eines der Schlüsselprogramme in diesem Jahr war.

hr/rw

St. Gallen (awp)