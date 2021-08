Vifor-Aktie in Grün: Vifor freut sich über neue Empfehlungen von Kardiologie-Gesellschaft

So seien in den neusten Leitlinien der Gesellschaft zur Behandlung von Herzinsuffizienz neue Empfehlungen für die Vifor -Produkte Ferinject und Veltassa aufgenommen worden, teilte Vifor am Dienstag mit.

Ferinject etwa soll nun in Betracht gezogen werden, um das Risiko von Hospitalisierungen bei Patienten mit Eisenmangel zu verringern, und es soll vor oder nach der Hospitalisierung zum Einsatz kommen. Die bestehende Empfehlung für Ferinject bleibe unverändert.

Zu Veltassa gibt es in den Leitlinien den Vorschlag, dass dieser Wirkstoff bei einem grösseren Teil der Patienten mit einem sogenannten RAAS-Hemmer zum Einsatz kommen könnte, so die Mitteilung weiter

Ziel der ESC-Leitlinien sei es, Empfehlungen für die Diagnose und Behandlung von Herzinsuffizienz zu geben und damit die Standards für die Diagnose und Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen für Ärzte zu verbessern und zu harmonisieren. Die Leitlinien würden in regelmässigen Abständen aktualisiert.

Die Vifor-Aktie notiert an der SWX zuletzt 0,55 Prozent höher bei 131,68 Franken

