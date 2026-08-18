Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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18.08.2026 15:17:07
Vietnamesischer Bericht: Boeing hatte bereits beim Start Probleme
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
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