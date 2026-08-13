Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 HKD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.010 HKD ebenfalls auf diesem Niveau.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 28.38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 149.7 Millionen HKD. Im Vorjahresviertel waren 209.0 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch