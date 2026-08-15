Vietnam Aktie 2570631 / KYG9361X1043
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.08.2026 20:54:11
Vietnam-Airlines-Boeing überrollt beim Start in München das Bahnende
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vietnam Holding LtdShs
Analysen zu Boeing Co.
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schliesst mit Gewinnen -- Wall Street zum Handelsende mit Abgaben -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas nach unten. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.