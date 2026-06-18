Vier Kantonalbanken modernisieren Banking-Apps mit Avaloq

Die neue Mobile-Banking-Lösung richtet sich an rund eine Million Kundinnen und Kunden der beteiligten Banken, wie Avaloq am Donnerstag mitteilte. Angaben zum finanziellen Umfang des Auftrags wurden nicht gemacht.

Die Einführung der neuen Lösung soll schrittweise erfolgen. Die Banken wollen damit ihre digitale Weiterentwicklung vorantreiben und ihre Zusammenarbeit bei Technologieprojekten vertiefen, wie es weiter heisst.

Die neue Lösung beinhaltet unter anderem Funktionen für Wertschriftengeschäfte, Portfoliomanagement und digitale Bezahldienste. Zudem sollen die Banken ihre Apps künftig eigenständig weiterentwickeln und schrittweise um neue Funktionen ergänzen können.

Zürich (awp)