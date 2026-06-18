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Projekt 18.06.2026 10:59:00

Vier Kantonalbanken modernisieren Banking-Apps mit Avaloq

Vier Kantonalbanken modernisieren Banking-Apps mit Avaloq

Vier Kantonalbanken haben Avaloq mit der Modernisierung ihrer Mobile-Banking-Apps beauftragt.

Das Projekt betrifft die Basellandschaftliche Kantonalbank, die Basler Kantonalbank einschliesslich der Bank Cler, die St. Galler Kantonalbank und die Thurgauer Kantonalbank.

Die neue Mobile-Banking-Lösung richtet sich an rund eine Million Kundinnen und Kunden der beteiligten Banken, wie Avaloq am Donnerstag mitteilte. Angaben zum finanziellen Umfang des Auftrags wurden nicht gemacht.

Die Einführung der neuen Lösung soll schrittweise erfolgen. Die Banken wollen damit ihre digitale Weiterentwicklung vorantreiben und ihre Zusammenarbeit bei Technologieprojekten vertiefen, wie es weiter heisst.

Die neue Lösung beinhaltet unter anderem Funktionen für Wertschriftengeschäfte, Portfoliomanagement und digitale Bezahldienste. Zudem sollen die Banken ihre Apps künftig eigenständig weiterentwickeln und schrittweise um neue Funktionen ergänzen können.

Zürich (awp)

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