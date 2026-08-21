Vier Capital: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vier Capital stellte am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.99 Prozent auf 51.2 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 50.2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch