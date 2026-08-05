Viemed Healthcare stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Viemed Healthcare hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.080 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78.1 Millionen USD – ein Plus von 23.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Viemed Healthcare 63.1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch