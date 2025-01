Viele Flüge von Zürich abgesagt wegen Schnee und gefrierendem Regen

Zürich (awp/sda) - Schneefall und gefrierender Regen haben am Samstagabend den Luftverkehr am Flughafen Zürich stark behindert. Die Probleme wirkten sich bis Sonntagvormittag aus. Insgesamt wurden über 50 Flüge annulliert.

Am Samstagabend ab etwa 18.30 Uhr seien 40 Flüge annulliert worden, erklärte die Betriebsleitzentrale des Flughafens auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Am Sonntag seien dann nochmals über ein Dutzend Annullationen dazugekommen.

Während am Samstag das Wetter Schwierigkeiten bereitet habe, habe es sich am Sonntag um "Folgekonsequenzen" gehandelt. So fehlten etwa einzelne Flugzeugcrews, da sie wetterbedingt an anderen Flughäfen feststeckten.

Gefrierender Regen stellt laut der Betriebsleitzentrale für den Luftverkehr ein erhebliches Problem dar. Das Wasser gefriert auch auf den Tragflächen der Linienjets. Am Flughafen Zürich sorge das Eiswasser ein bis zwei Mal im Jahr für Probleme, hiess es weiter.