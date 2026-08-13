Vidya Wires zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vidya Wires hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 0.81 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vidya Wires 0.710 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33.50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.12 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.50 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch