Vidya Wires vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Vidya Wires äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0.70 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vidya Wires 0.620 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 52.50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.81 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3.81 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch