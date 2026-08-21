Vidhance Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Vidhance Registered hat am 19.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.19 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1.240 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 23.67 Prozent auf 4.0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Vidhance Registered 5.3 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch