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16.11.2026 18:59:54
VIDA Global Q3 Loss Widens
(RTTNews) - On Monday, VIDA Global Inc. (VIDA) reported wider loss in the third quarter of 2026, compared to the same quarter last year.
Net loss for the period widened to $1.47 million or $0.11 per share from $0.64 million or $0.17 per share in the previous year.
Total operating expenses rose to $2.10 million from $0.87 million in the prior year.
Revenue for the period increased to $0.33 million from $0.18 million last year.
On the NYSE American, the shares are trading 9.78 percent down at $0.6802.
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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