Vida Global A hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.040 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Vida Global A 0.3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 83.33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch