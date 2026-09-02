Victory Square Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Victory Square Technologies lud am 31.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Victory Square Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28.0 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 421.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch