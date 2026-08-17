Victory Paper Boards (India) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Victory Paper Boards (India) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.23 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Victory Paper Boards (India) ein Ergebnis je Aktie von 0.640 INR vermeldet.

Der Umsatz lag bei 78.7 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 49.35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 155.4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch