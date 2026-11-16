Victory Marine öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Victory Marine lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0.3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3200 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Victory Marine einen Umsatz von 0.0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch