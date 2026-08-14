Victory Marine: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Victory Marine lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das vergangene Quartal hat Victory Marine mit einem Umsatz von insgesamt 0.2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2100 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch