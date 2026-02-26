Victory Capital a Aktie 39923635 / US92645B1035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.02.2026 16:35:32
Victory Capital Holdings Stock Falls 8% Over Proposal To Acquire Janus Henderson
(RTTNews) - Stock of Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) is falling about 8 percent on Thursday morning trading over a proposal to the Special Committee of Janus Henderson Group plc's Board to acquire the company on compelling terms that provide meaningfully higher value than the transaction currently contemplated with Trian Fund Management, L.P. and its affiliated funds.
The company's stock is currently trading at $70.67, down 8.81 percent or $6.81, over the previous close of $77.27 on the Nasdaq. It has traded between $47.00 and $77.78 in the past one year.
Under the terms of proposal, Janus Henderson shareholders would receive total consideration of $57.04 per share, consisting of $30.00 in cash and a fixed exchange ratio of 0.350 shares of Victory Capital common stock
Nachrichten zu Victory Capital Holdings Inc Registered Shs -A-
|
03.02.26
|Ausblick: Victory Capital A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Victory Capital A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Victory Capital A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Victory Capital A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Victory Capital Holdings Inc Registered Shs -A-
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: SMI in Rot -- DAX fester -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag auf grünem Terrain. Die US-Börsen rutschen nach den NVIDIA-Zahlen ab. Die Märkte in Fernost fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.