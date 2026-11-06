Victory Capital A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Victory Capital A hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Mit einem EPS von 1.11 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Victory Capital A mit 1.11 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 366.1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 396.6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch