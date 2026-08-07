Victory Capital A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Victory Capital A stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.680 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 435.4 Millionen USD – ein Plus von 22.37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Victory Capital A 355.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch