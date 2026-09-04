Victorias Secret: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Victorias Secret äusserte sich am 03.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 2.18 USD. Im letzten Jahr hatte Victorias Secret einen Gewinn von 0.200 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.40 Prozent auf 1.61 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch