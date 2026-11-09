Victoria Mills stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Victoria Mills hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 344.45 INR. Im letzten Jahr hatte Victoria Mills einen Gewinn von 262.32 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Victoria Mills im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 195.0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 175.0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch