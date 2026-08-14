Victoria Mills legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Victoria Mills hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 293.67 INR. Im Vorjahresviertel hatte Victoria Mills 179.94 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 195.0 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 162.5 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch