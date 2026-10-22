Victor Mining Industry Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Victor Mining Industry Group hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 94.17 Prozent auf 0.1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch