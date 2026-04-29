VICI Properties Aktie 38695075 / US9256521090
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.04.2026 00:27:58
VICI Properties Q1 Profit Climbs On Higher Revenues
(RTTNews) - Real estate investment trust VICI Properties Inc. (VICI), on Wednesday, reported an increase in profit for the first quarter, as revenues rose.
Net income jumped to $872.4 million, up from $543.6 million in the first quarter of 2025. Earnings per share also climbed to $0.82 from $0.51 per share a year earlier.
Total revenues for the quarter reached $1.01 billion, up from $984.2 million a year ago, growth fueled by increased income from lease financing and sales-type leases.
VICI is currently trading at $28.61, up $0.01 or 0.04 percent on the New York Stock Exchange.
Nachrichten zu VICI Properties
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu VICI Properties
3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Blickpunkt: US-Börsen zum Handelsende uneinheitlich -- SMI und DAX letztlich tiefer -- Chinas Börsen schliessen im Plus - Nikkei ruht feiertagsbedingt
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich am Mittwoch mit negativer Tendenz. In den USA waren gemischte Tendenzen zu sehen. An den chinesischen Börsen ging es zur Wochenmitte nach oben. Der Handel in Japan ruhte derweil feiertagsbedingt.