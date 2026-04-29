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VICI Properties Aktie 38695075 / US9256521090

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30.04.2026 00:27:58

VICI Properties Q1 Profit Climbs On Higher Revenues

VICI Properties
24.58 EUR 0.70%
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(RTTNews) - Real estate investment trust VICI Properties Inc. (VICI), on Wednesday, reported an increase in profit for the first quarter, as revenues rose.

Net income jumped to $872.4 million, up from $543.6 million in the first quarter of 2025. Earnings per share also climbed to $0.82 from $0.51 per share a year earlier.

Total revenues for the quarter reached $1.01 billion, up from $984.2 million a year ago, growth fueled by increased income from lease financing and sales-type leases.

VICI is currently trading at $28.61, up $0.01 or 0.04 percent on the New York Stock Exchange.

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Long 11’702.49 8.97 S2JBMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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