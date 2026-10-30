VICI Properties präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

VICI Properties hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VICI Properties 0.710 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.07 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1.01 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch