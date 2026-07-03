VibroPower: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

VibroPower stellte am 30.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Umsatzseitig wurden 11.29 Millionen SGD vermeldet. Im Vorjahr hatte VibroPower 5.06 Millionen SGD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch