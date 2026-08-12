Vibrant Global Capital hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Vibrant Global Capital hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6.50 INR. Im Vorjahresviertel hatte Vibrant Global Capital 2.33 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 795.2 Millionen INR gegenüber 411.5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch