Vibe Growth: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Vibe Growth liess sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vibe Growth die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.27 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.280 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Vibe Growth im vergangenen Quartal 6.8 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8.45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vibe Growth 6.3 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch