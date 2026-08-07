Viavi Solutions hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Viavi Solutions hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 0.13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Viavi Solutions 0.040 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 443.1 Millionen USD gegenüber 290.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Viavi Solutions hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0.130 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0.150 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 40.03 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.52 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1.08 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch