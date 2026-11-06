Viavi Solutions: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Viavi Solutions präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Viavi Solutions noch ein Gewinn pro Aktie von -0.100 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 56.90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 469.3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 299.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch