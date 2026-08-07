ViaSat gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ViaSat veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.38 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.430 USD erwirtschaftet worden.

ViaSat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.16 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch